Bekleme Süresi Neredeyse Üçte Bir Arttı

bekleme-suresi-neredeyse-ucte-bir-artti

Politico’nun haberine göre, 9 Ocak tarihinden itibaren Schengen bölgesine kısa süreli ziyaret gerçekleştiren AB dışı ülke vatandaşlarının en az yüzde 35’i yeni düzenlemelerle karşı karşıya kalıyor. Bu yolcuların, Schengen bölgesine ilk giriş yaptıkları anda parmak izi vermeleri ve yüzlerinin fotoğraflarının çekilmesi zorunlu olduğu ifade ediliyor. Daha önce bu oran yalnızca yüzde 10 seviyesindeydi. Sistemin tam anlamıyla devreye alınmasının ise 10 Nisan tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

BEKLEME SÜRESİ YÜZDE 70 ARTTI

Yeni uygulamanın en sert tepkisi havalimanı işletmecilerinden geldi. ACI Europe CEO’su Olivier Jankovec, EES’nin uygulanmaya başlamasıyla birlikte sınır kontrol sürelerinin ortalama yüzde 70 oranında uzadığını, yoğun saatlerde ise yolcuların 3 saate kadar uzayan kuyruklarla karşı karşıya kaldığını bildirdi. Jankovec, 9 Ocak’ta başlayan yeni uygulamanın mevcut sorunları daha da derinleştireceği görüşünü dile getirdi. Aynı şikayetlerin sahadan da geldiği vurgulandı. Brüksel Havalimanı, EES uygulamasının bekleme sürelerini uzatma etkisi yarattığını ve bunun sonucunda ek personel ihtiyacının ortaya çıktığını açıkladı.

KOMİSYON’A GÖRE KAOS YOK

Avrupa Komisyonu ise gelen eleştirileri geri çeviriyor. İçişleri Sözcüsü Markus Lammert, sistemin tatil sezonunda bile büyük sorunlar yaratmadan işlediğini savundu. “Yeni sistem sayesinde AB’ye kimin, ne zaman ve nereye girdiğini biliyoruz” diyen Lammert, üye ülkelerin uzun kuyruk iddialarını doğrulamadığını belirtti.

BAZI ÜLKELER GERİ ADIM ATTI

Komisyonun açıklamaları ise sektörün yaşadığı sorunlarla örtüşmüyor. Portekiz, Aralık sonunda Lizbon Havalimanı’nda EES uygulamasını üç ay süreyle durdurma kararı aldı ve sınır kontrolüne asker desteği sağladı. Roma Fiumicino Havalimanı, operasyonel koşulların “son derece zorlaştığını” ve yolcu işlemlerinin ciddi oranda yavaşladığını bildirdi. İspanya’daki otelcilik sektörü de İçişleri Bakanlığı’na, sınır kapılarında personel talebinde bulundu. Ancak İspanyol yetkililer, sistemin “kuyruksuz” işlediğini savunuyor. Öte yandan, Paris’teki iki büyük havalimanını işleten ADP Grubu, şu ana kadar herhangi bir önemli kaosun yaşanmadığını açıkladı.

PASAPORT DAMGALARI KALKIYOR

EES uygulamasıyla birlikte, AB, pasaportlara damga vurma uygulamasını sonlandırma kararı aldı. Bu uygulamanın yerini yüz taraması ve parmak izi alınması alıyor. EES, daha önce birkaç kez ertelendi. Eylül 2025’te Polonya, test uygulamasına geçmiş ve bu süreçte özellikle kara sınırlarında uzun kuyruklar yaşanmıştı.

