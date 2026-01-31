Bektaş Yaylası’nda Kar Kalınlığı 2,5 Metreyi Geçti

GİRESUN’DA KAR YAĞIŞI SONRASI YÜKSEK KESİMLERDE CİDDİ KAR KALINLIĞI GÖRÜLDÜ

Giresun genelinde geçirdiğimiz hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde kar kalınlığının önemli seviyelere ulaşmasına neden oldu. Şehrin öne çıkan yaylalarından biri olan Bektaş Yaylası’nda yer yer 2,5 metreye kadar çıkan kar kalınlığı tespit edildi. Yayla merkezinde bazı konutların neredeyse çatı seviyesine kadar kar ile kaplandığı gözlemlendi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kulakkaya ve Bektaş yaylalarının bağlantı yollarında ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi adına Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor. Karla mücadele ekipleri, özellikle yayla sakinlerinin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için yol açma çalışmalarını durmaksızın yürütüyor.

BAŞKAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde gözlemleyerek durumu takibe aldı.