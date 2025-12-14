Belarus’ta Yaptırımlar Kaldırıldı Mahkumlar Serbest Bırakıldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’te ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi John Coale ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki günlük toplantıların ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan Coale, bu görüşmeleri “oldukça verimli” olarak tanımladı ve Washington ile Minsk arasındaki ilişkileri normalleştirme hedefinde olduklarını duyurdu.

YAPTIRIMLAR KALKIYOR, MAHKUMLAR SERBEST

Coale, gerçekleştirilen toplantılarda somut adımlar atıldığını vurguladı: “Yaptırımlar kaldırılıyor, mahkumlar serbest bırakılıyor. Diyalog ilerledikçe ilişkilerimiz de güvene dayalı bir sürece evriliyor.” Ayrıca, ABD’nin Belarus’un önemli ihracat kalemlerinden biri olan ve gübre üretiminde esas rol oynayan potasyuma yönelik yaptırımları derhal kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.

UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Coale, Lukaşenko ile olan görüşmelerinde Ukrayna savaşının yanı sıra, Belarus’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilebilecek olası müzakerelerdeki potansiyel rolünün de tartışıldığını ifade etti. Ayrıca, ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ilerleyen dönemlerde başka yaptırımların da kaldırılabileceğine dair ipuçları verdi.

BELARUS’TAN AF KARARI: 123 MAHKUM SERBEST

Diplomatik görüşmelerin sonucu olarak Belarus yönetimi, 2020 yılındaki protestolar sonrasında tutuklanan muhalefet mensupları da dahil olmak üzere 123 mahkumun affedildiğini açıkladı. Serbest bırakılanlar arasında muhalefetin tanınan simalarından Maria Kolesnikova ve Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Bialiatski’nin de bulunduğu belirtildi. Açıklanan bilgilere göre, özgürlüğüne kavuşan bazı mahkumlar daha sonra ABD’nin Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki Büyükelçiliği’nde karşılandı.

DAHA ÖNCE DE AF GELMİŞTİ

Lukaşenko, ABD Başkanı Trump’ın siyasi tutukluların serbest bırakılması yönündeki taleplerinin ardından geçtiğimiz eylül ayında 52 mahkum için af kararı aldığını belirtmişti. Bu son gelişme, iki ülke arasında yeni bir diplomatik sürecin başlamasına kapı aralayan önemli bir adım olarak yorumlanıyor.