Belçika’da Aşırı Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Belçika’da soğuk hava koşulları etkisini göstermeye başlıyor. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), ülke genelinde hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu.

TERMOMETRELER EKSİ 17’YE KADAR DÜŞECEK

Özellikle Almanya ve Lüksemburg sınırındaki bölgelerde sıcaklıkların eksi 15 ila eksi 17 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. IRM, bu durumun yanı sıra buzlanma tehlikesine de dikkat çekerek, bazı bölgelerde kar kalınlıklarının 25 santimetreye ulaşabileceğini aktardı.

SARI KODLA UYARI YAPILDI

Hava koşulları ve olası tehlikeler sebebiyle sarı kod durumu ilan edildi. Akşam saatlerinde yollarda tuzlama işlemlerine başlanırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça araç kullanmamaları önerildi. Ayrıca, aşırı soğuklar nedeniyle bazı tren istasyonları evsizler için açık tutulacak. Belçika’nın tanınmış meteoroloji uzmanlarından Luc Trullemans, bu gece itibarıyla kar yağışı beklendiğini ve buzlanma riski konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

SON 10 YILIN REKORUNU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ülkenin kuzey kesimi olan Anvers ve Ostende şehirlerinde, Atlas Okyanusu kıyılarından başlayarak başkent Brüksel’e kadar uzanan soğuk havanın, doğu bölgelerinde yer alan dağlık Ardenler üzerinde daha da düşmesi bekleniyor. Bu bölgelerde son on yılın sıcaklık rekoru olan eksi 18 derecenin geçilme olasılığı bulunuyor.

ÜLKEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK EKSİ 30,5 OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Belçika tarihinde nadir de olsa kaydedilen önemli soğuk hava rekorları mevcut. Ülkenin en düşük sıcaklığı, 27 Ocak 1942’de Gileppe Barajı civarında ölçülen eksi 30,5 derece ile tarihe geçmiştir.

