Belçika’dan Çifte Vatandaşlıkta Radikal Değişim

belcika-dan-cifte-vatandaslikta-radikal-degisim

Belçika Federal Parlamentosu, ağır suçlara karışan bireylerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesini sağlayan bir yasa tasarısını onayladı.

ÖZELLİKLE ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP KİŞİLERİ ETKİLEYECEK

Ulusal basında yayımlanan haberlerde, yeni düzenleme sayesinde mahkemelerin, özellikle çifte vatandaşlığı bulunan bireyler için cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet durumunda vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmeleri gerektiği belirtiliyor. Hakimlerin bu yönde bir karar vermemeleri halinde ise, ayrıntılı bir gerekçe sunmaları zorunlu olacak.

DAHA ÖNCE SINIRLI ALANLARDA UYGULANABİLİYORDU

Öncesinde yalnızca terör faaliyetleri, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar gibi kısıtlı alanlarda kullanılabilen vatandaşlıktan çıkarma yetkisi, bu yeni yasa ile birlikte daha geniş bir çerçeveye kavuşturulmuş oldu. Yasa tasarısının bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamanın nasıl şekilleneceği ve yargı kararlarıyla belirleneceği merakla bekleniyor.

