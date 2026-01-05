Belçika Donma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Belçika donma tehdidi ile karşı karşıya. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşeceğini açıklıyor.

TERMOMETRELER EKSİ 17’YE KADAR DÜŞECEK

Enstitü, özellikle Almanya ve Lüksemburg sınırındaki bölgelerde sıcaklıkların eksi 15 ile eksi 17 derece aralığında olabileceğini belirtiyor. Buzlanma tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, bazı yerlerde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşabileceğini ifade ediyor.

SARI KODLA UYARI YAPILDI

Ülkede yaşanan hava koşulları nedeniyle sarı kod uyarısı yapıldı. Akşam saatlerinden itibaren yollarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirilirken, sürücülere gereksiz yere araç kullanılmaması yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca, soğuklar nedeniyle bazı tren istasyonlarının evsizlerin barınması için açık kalacağı bildiriliyor.

SON 10 YILIN REKORUNU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Belçika’nın kuzeyinde Anvers ve Ostende şehirlerinden başlayarak Brüksel’e doğru inen soğuk hava, doğu bölgelerinde yer alan Ardenler dağlık alanında daha da düşecek. Bu bölgelerde, son on yılın rekoru olan eksi 18 dereceyi aşma ihtimali bulunuyor.

ÜLKEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK EKSİ 30,5 OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Belçika tarihinde sık rastlanmayan soğuk hava rekorları da kaydedildi. Ülkenin en düşük hava sıcaklığı, 27 Ocak 1942 tarihinde Gileppe Barajı çevresinde eksi 30,5 derece olarak ölçüldü.