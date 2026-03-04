İncirlik Üssü Türkiye’nin Kontrolünde Güvenli Duruyor

İsrail’in ABD’nin desteği ile başlattığı İran saldırıları sonrasında Türkiye’nin İncirlik Üssü üzerindeki durum gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili olan Hulusi Akar, ABD ordusunun kullanımına açık olan üs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜN KONTROLÜ TÜRKİYE’DE

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik” konferansında öğrencilerle bir araya gelen Akar, Orta Doğu’da artan gerginliklere değinerek, özellikle İncirlik Hava Üssü hakkında yapılan tartışmalara açıklık getirdi. İncirlik’in “Amerikan üssü” olarak tanımlanmasının hatalı olduğunu vurgulayan Akar, “İncirlik Üssü’nün A’dan Z’ye her noktası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündedir. Orada bulunan diğer ülkeler misafirdir. Üssün sahibi Türkiye’dir.” dedi. Akar, herhangi bir ülkenin “Amerikan üssü” gerekçesiyle İncirlik’e müdahale etmesinin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

HUDUTLARIMIZ 7/24 KORUMA ALTINDA

Türkiye’nin sınır güvenliğine de değinen Akar, hudutların gelişmiş teknolojik sistemlerle 7/24 korunduğunu belirtti. Savunma sanayisinin güçlendirilmesinin caydırıcılığı artıracağını ifade eden Akar, üniversitelerin ve mühendislik alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekti. Akar, “Ne kadar güçlü olursak o kadar caydırıcı oluruz, ne kadar caydırıcı olursak o kadar huzur içinde yaşarız.” şeklinde konuşarak Mehmetçiğin görevini fedakarlıkla sürdürdüğünü vurguladı.

DİPLOMASİ VURGUSU

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan’ın diplomatik temaslarını sürdürdüğünü, bölgesel gerginliklerin azaltılması ve ateşkesin sağlanması için yoğun çaba harcandığını belirtti. Türkiye’nin uluslararası alanda kesin bir şekilde “Bize dokunmayın” mesajı verdiğini ifade eden Akar, ülkenin hem sahada hem masada güçlü duruşunu sürdürdüğünü kaydetti.

