Kızılırmak’ın Debisi Yükseldi Şahruh Köprüsü Suya Gömüldü

KIZILIRMAK’IN DEBİSİ YÜKSELDİ

Kızılırmak Nehri’nin debisi, son dönemdeki yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle dikkat çekici bir artış gösterdi. Artan su seviyesi, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi sınırlarındaki tarihi Şahruh Köprüsü’nde göz alıcı bir görüntü oluşturdu. 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde, Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen ve sekiz kemerden oluşan bu köprünün gözleri suyla dolarak tarihi bir manzara sundu. Özellikle yaz aylarında kuraklık sebebiyle yalnızca birkaç kemerinden su akan köprü, baharın gelmesiyle birlikte yıllar sonra eski canlılığına kavuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki tarihi köprüde meydana gelen bu görsel şölen, dronla havadan görüntülendi. Bahar aylarının etkisiyle yükselen su seviyesi, tarihi yapının yanı sıra çevresini de görsel açıdan renklendirdi.

“20 YILDIR BU SEVİYEYİ GÖRMEMİŞTİK”

Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya, Kızılırmak’ın su seviyesinin son 20 yılı aşkın bir sürede bu kadar yükselmediğini ifade etti. 2000’li yılların başlarında benzer bir durumu yaşadıklarını aktaran Kaya, “O dönemde köprünün her sekiz gözünden su akıyordu. Bu manzarayı uzun yıllardır görmüyoruz.” dedi. Bahar yağışları ve kar erimelerinin su seviyesini daha da artırabileceğini dile getiren Kaya, “Umuyoruz ki bu yıl su sıkıntısı yaşamayacağız.” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLER ÜRETİMDE BEREKET BEKLİYOR

Kızılırmak’ın bölge tarımı açısından kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kaya, artan su seviyesinin üreticiler için umut verici olduğunu belirtti. Bu yıl tarımsal sulama açısından iyi bir sezon beklediklerini ifade eden Kaya, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmek için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.