Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye Ekonomi Misyonunu Yönetiyor

Belçika’dan Türkiye’ye önemli bir ekonomik heyet ziyareti gerçekleştiriliyor.

Kraliçe Mathilde’in liderliğinde hükümetin üst kademeleri ve özel sektör yetkililerinin yer alacağı bu geniş kapsamlı ekonomik misyon, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da önemli temaslarda bulunacak.

DEV HEYET TÜRKİYE’YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı’na ait bilgilere göre heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma ve Dış Ticaretten sorumlu Theo Francken ile birlikte birçok bölgesel hükümet başkanı da bulunuyor.

Ekonomik misyon, toplamda 428 özel sektör temsilcisini bir araya getirerek, Belçika’nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerde kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

EKONOMİ, SAVUNMA VE TEKNOLOJİ MASADA

Ziyaret boyunca iki ülke arasındaki ticari ilişkiler derinlemesine ele alınacak. Enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda yeni yatırım fırsatları ve iş birliği imkânları değerlendirilecek.

Ayrıca, firma ziyaretleri, birebir iş görüşmeleri ve sektör bazlı etkileşimler de programda yer alacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA EKONOMİ FORUMU DÜZENLENECEK

Ziyaretin önemli ayaklarından biri Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu olacak. Bu forumda iki ülkenin özel sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni ticari ortaklıkların temelini atacaktır.

Bu çerçevede savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetler arası anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

TİCARET HACMİ 9,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2025 yılı itibarıyla Türkiye ile Belçika arasındaki dış ticaret hacmi 9,2 milyar dolara ulaşacak. Türkiye’nin Belçika’ya ihracatı 5 milyar dolar, ithalatı ise 4,2 milyar dolar seviyesinde kaydediliyor.

2002-2026 döneminde Belçika’nın Türkiye’ye yaptığı yatırımlar toplamda 9,3 milyar doları bulurken, Türkiye’nin Belçika’daki yatırımları 490 milyon dolara ulaşıyor.

300 BİN TÜRK VATANDAŞI KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Belçika’da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişiminde önemli bir köprü görevi üstleniyor. Bu topluluğun, Belçika ekonomisine ve toplumuna önemli katkılarda bulunduğu belirtiliyor.

2012’DEN SONRA İLK BÜYÜK ZİYARET

Belçika’nın Türkiye’ye yaptığı son ekonomik misyon ziyareti ise 2012 yılında gerçekleşmişti. O dönemde Veliaht Prens olan Kral Philippe’in başkanlık ettiği heyete Kraliçe Mathilde de Prenses unvanıyla katılmıştı. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik diplomasinin önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.

Yeni ziyaretin Türkiye-Belçika ilişkilerine yeni bir ekonomik ivme sağlaması bekleniyor.