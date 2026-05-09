Real Madrid’de Disiplin Süreci Tamamlandı Cezalar Verildi

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, “Disiplin soruşturmasının ardından her iki oyuncu da bugün soruşturma yetkilisi huzuruna çıktı. Oyuncular, yaşananlardan dolayı derin üzüntülerini dile getirdi ve birbirlerinden özür diledi” denildi.

ÖZÜR DİLEME SÜRECİ

Açıklamada, futbolcuların kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği vurgulandı. “Her iki oyuncu da Real Madrid’in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti” ifadesine yer verildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca, “Bu koşullar altında Real Madrid, iki oyuncuya da 500 biner avro tutarında para cezası uygulama kararı alarak ilgili iç prosedürleri sonuçlandırmıştır” bilgisine de yer verildi.

DISIPLIN SORUŞTURMASI

Real Madrid, dün yaptıkları açıklamada, iki yıldız oyuncunun antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayarak, bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

BÜYÜK MAÇ YAKLAŞIYOR

LaLiga’da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona-Real Madrid maçı gerçekleştirilecek. Lider Barcelona’nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı olduğu belirtiliyor.

