Belhanda’dan Batrakov Videosuna Emojiyle Tepki

Spor
Galatasaray forması giymiş bir futbolcunun sevinçle kollarını açması
Galatasaray, yeni transferi Aleksey Batrakov için hazırladığı tanıtım videosunda geçmişteki önemli 10 numaralara atıfta bulundu.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Galatasaray, yeni transferi Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir tanıtım videosu yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında geçmişte 10 numaralı formayı giyen birçok isme yer verildi. Ancak Younes Belhanda’nın görüntülerde bulunmaması dikkat çekti. Faslı futbolcu, kendisine yer verilmeyen paylaşıma kayıtsız kalmadı.

VİDEO PAYLAŞIMINDA BELHANDA'NIN OLMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray, Batrakov transferini duyurduğu videoda kulüp tarihindeki önemli 10 numaralara göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı formayla 10 numarayı taşıyan Belhanda’nın videoda yer almaması sosyal medyada dikkat çekti. Hayranlar, bu durumu paylaşımda bilinçli bir tercih olarak yorumladı.

BELHANDA TEK EMOJİYLE YANIT VERDİ

Belhanda, Galatasaray’ın Batrakov için hazırladığı ve kendisine yer verilmeyen paylaşıma alkış emojisi bıraktı. Faslı futbolcunun bu kısa yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Belhanda’nın tepkisi, videoda bulunmamasına yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.