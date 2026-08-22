Belhanda’dan Batrakov Videosuna Emojiyle Tepki

Galatasaray, yeni transferi Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir tanıtım videosu yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında geçmişte 10 numaralı formayı giyen birçok isme yer verildi. Ancak Younes Belhanda’nın görüntülerde bulunmaması dikkat çekti. Faslı futbolcu, kendisine yer verilmeyen paylaşıma kayıtsız kalmadı.

VİDEO PAYLAŞIMINDA BELHANDA'NIN OLMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray, Batrakov transferini duyurduğu videoda kulüp tarihindeki önemli 10 numaralara göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı formayla 10 numarayı taşıyan Belhanda’nın videoda yer almaması sosyal medyada dikkat çekti. Hayranlar, bu durumu paylaşımda bilinçli bir tercih olarak yorumladı.

BELHANDA TEK EMOJİYLE YANIT VERDİ

Belhanda, Galatasaray’ın Batrakov için hazırladığı ve kendisine yer verilmeyen paylaşıma alkış emojisi bıraktı. Faslı futbolcunun bu kısa yorumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Belhanda’nın tepkisi, videoda bulunmamasına yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi.