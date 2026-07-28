Ben Affleck’ten İstanbul Halı Anısı

Ünlü Hollywood yıldızı Ben Affleck, 2011 yılında yönetmen koltuğuna oturduğu Argo filminin İstanbul’da çekilen sahneleri sırasında Kapalıçarşı’da yaşadığı ilginç bir halı alışverişi anısını samimi bir dille paylaştı. Oyuncu, mekan gezerken bir halıcıya girdiğini söyledi. Gelişen olayları esprili bir dille anlattı.

SATICI HALILARI PİZZA GİBİ DÖNDÜRDÜ

Affleck içeri süzüldüğünü ve satıcının “Merhaba dostum” dediğini aktardı. Bir anda beş kişi daha çıktı. Halıları havada pizza çevirir gibi döndürdüler. Satıcı “Üzerinde on bin kralın kanı var” dedi.

EŞİ DE AYNI HALIYI SATIN ALMIŞ

Ünlü oyuncu, 2.500 dolara halıyı satın aldı. Eve döndüğünde eşi Jennifer Garner’a anlattı. Garner ise “Harika aynı halıyı ben de aldım” dedi.