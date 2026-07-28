Ben Affleck’ten İstanbul Halı Anısı

Magazin
Bir adam, sokakta yürürken cep telefonuna bakıyor
Ben Affleck, İstanbul'daki Kapalıçarşı'da yaşadığı ilginç halı alışverişini esprili bir dille anlattı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Ünlü Hollywood yıldızı Ben Affleck, 2011 yılında yönetmen koltuğuna oturduğu Argo filminin İstanbul’da çekilen sahneleri sırasında Kapalıçarşı’da yaşadığı ilginç bir halı alışverişi anısını samimi bir dille paylaştı. Oyuncu, mekan gezerken bir halıcıya girdiğini söyledi. Gelişen olayları esprili bir dille anlattı.

SATICI HALILARI PİZZA GİBİ DÖNDÜRDÜ

Affleck içeri süzüldüğünü ve satıcının “Merhaba dostum” dediğini aktardı. Bir anda beş kişi daha çıktı. Halıları havada pizza çevirir gibi döndürdüler. Satıcı “Üzerinde on bin kralın kanı var” dedi.

EŞİ DE AYNI HALIYI SATIN ALMIŞ

Ünlü oyuncu, 2.500 dolara halıyı satın aldı. Eve döndüğünde eşi Jennifer Garner’a anlattı. Garner ise “Harika aynı halıyı ben de aldım” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Hastane Otoparkında Sürücü Valeyi Ezmeye Çalıştı

10 Temmuz Cuma sabahı saat 05.00 sıralarında Kağıthane'de bir özel hastanenin acil servisine hasta getiren sürücü, otoparktan çıkarken vale ile ücret tartışması yaşadı. Araca giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını belirtti.
Manşet

14 Şehirde Uyuşturucu Operasyonu: 382 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep merkezli 14 şehirde düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 548 şüpheli belirlenirken 382 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun ayrıntılarını açıkladı.
Manşet

YKS Tercihleri Başlıyor, 16 Yeni Bölüm Eklendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından yaklaşık 2,5 milyon aday sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarını öğrenerek başarı sıralamalarını gördü. Şimdi üniversite hayalleri için tercihte bulunacaklar.
Manşet

Tolgshow Yıldızlar’ın İkinci Konuğu İbrahim Selim

Tolga Çevik, milyonların sevgisini kazanan Arkadaşım karakteriyle Tolgshow Yıldızlar'ın ikinci bölümünde bu akşam izleyici karşısında. Bu bölümde Arkadaşım, Kaptan İbrahim Selim'in gemisinde yeni bir deniz yolculuğuna çıkıyor.
Manşet

MEB’den Okul Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik okul öncesi ilköğretim kurumlarında güvenlik kayıt nakil disiplin alanlarını düzenler. Düzenleme seçmeli ders tercihi ve devamsızlık gibi konuları da içeriyor.