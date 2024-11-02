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“Ben Buradayım, Eğer Doğal İsterseniz”

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GENÇ VE ENERJİK BİR OYUNCU

Derya Pınar Ak, yaşıyla beraber gelen enerjisiyle dikkat çekiyor. Kendi gözünde bazı eksiklikler olsa da pozitif tavrı onu daha sevimli hale getiriyor. Yüzündeki çiller, geçmişte zorbalığa uğramasına neden olsa da, bu durumu onun ayırt edici bir özelliği haline geliyor ve ona oldukça yakışıyor. Yaşadığı deneyimler, oyunculuğa olan tutkusunu da artırıyor. Şimdi, onunla bir sohbete başlıyoruz.

OYUNCULUK YOLCULUĞU

Derya Pınar Ak, 21 yaşında ve bugüne kadar “Uzak Şehrin Masalı”, “Sevmek Zamanı”, “Hükümsüz”, “Annemi Saklarken”, “Adım Farah”, “Yan Oda” gibi dizilerde; “3391 Kilometre” ve “Kar ve Ayı” gibi sinema filmlerinde rol aldı. 12 yaşından beri oyunculuk yapıyor.

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