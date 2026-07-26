Benan Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç, Bodrum’da Tatil Yapıyor

Moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Benan Terzioğlu ile model ve oyuncu Berrak Tüzünataç’ın yakın dostluğu, Bodrum tatiliyle yeniden gündeme geldi. Hava sıcaklıkları 35 dereceyi bulunca iki arkadaş, Bodrum’un serin koylarına gitmeye karar verdi. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkaran ikili, geceleri eğlence hayatına katıldı. Berrak Tüzünataç ve Benan Terzioğlu, kız kıza keyifli vakit geçirdi.