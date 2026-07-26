Benan Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç, Bodrum’da Tatil Yapıyor

Moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Benan Terzioğlu ile model ve oyuncu Berrak Tüzünataç’ın yakın dostluğu, Bodrum tatiliyle yeniden gündeme geldi. Hava sıcaklıkları 35 dereceyi bulunca iki arkadaş, Bodrum’un serin koylarına gitmeye karar verdi. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkaran ikili, geceleri eğlence hayatına katıldı. Berrak Tüzünataç ve Benan Terzioğlu, kız kıza keyifli vakit geçirdi.
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Manşet
Seyahat Şirketi 100 Bin Lira Maaşla Otobüs Şoförü Arıyor
Türkiye'de otobüs şoförlüğü mesleğini yapan binlerce kişinin arasına yenilerinin katılması beklenirken bir seyahat şirketi 100 bin lira maaşlı şoför ilanı verdi. Şirketin belirlediği şartlar arasında 30 ile 55 yaş arasında olmak yer alıyor.
Manşet
TBMM’de Yeni Parti Oturma Düzenini Değiştirdi
CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve arkadaşları partiden istifa etti. İstifaların ardından kurulan Yeni Parti, Meclis çalışmalarına başladı.
Manşet
Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet
Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi
Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet
Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi
Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.