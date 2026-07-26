Türkiye, İspanya’ya İki Yangın Uçağı Gönderdi

Fransa ve İspanya’da kontrolden çıkan orman yangınları yerleşim alanlarını, ulaşım ağlarını ve günlük yaşamı tehdit etmeyi sürdürürken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’den iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. Yumaklı, Avrupa’daki yangınları üzüntüyle takip ettiğini belirtti. Yangınlardan etkilenen tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜRKİYE İSPANYA’YA İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERDİ

Yumaklı, alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni etti. “Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi. “Dost ülke İspanya’nın destek talebi üzerine, iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik.” ifadesini kullandı. Bugün yola çıkan uçakların mürettebatına başarılar diledi. “Dileğimiz dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmamasıdır.” diye konuştu.

FRANSA’DA TAHLİYE SAYISI 220 BİNİ AŞTI

Fransa’nın güneybatısında yangın devam ediyor. Gironde bölgesinden Bordeaux kentine ilerleyen yangın büyük tehdit oluşturuyor. Tahliye edilenlerin sayısı 220 bini geçti. Gece saatlerinde alevler yayıldı. Bordeaux çevresindeki köylerden 55 bin kişiye evlerini terk etme emri verildi. Landes bölgesinde ise 30 bin kişi tahliye edildi.

İSPANYA’DA 60 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Madrid çevresindeki yangınlar nedeniyle en az 60 bin kişi yerinden oldu. Toledo yakınlarındaki sekiz belediye daha boşaltıldı. Buenaventura, Navamorcuende ve Real de San Vicente sakinleri evlerini terk etti. Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela ve Garciotum da tahliye edilenler arasında. Nuno Gomez ve Pelahustan’da da aynı uyarı yapıldı.

ULAŞIM AĞLARI YANGIN NEDENİYLE KAPATILDI

Şiddetli rüzgarlar Gironde’daki yangını yaydı. A63 otoyolunun 60 kilometrelik bölümü trafiğe kapatıldı. Bordeaux’dan İspanya sınırına uzanan yol kapandı. SNCF, 100 kilometrelik hatta tren seferlerini durdurdu. Demiryolu şirketi gerekçeyi yangın tehlikesi olarak açıkladı.

KÜL OLAN ALAN 42 BİN HEKTARA ULAŞTI

Gironde yangınında kül olan alan 42 bin hektara ulaştı. Bu, 1949’daki 50 bin hektarlık felaketten bu yana en büyük yıkım oldu. Fransa hükümeti yangın bölgesine 500 asker daha sevk etti. Sahadaki toplam askeri personel sayısı 1500’e çıktı. Birlikler tahliyeye yardım edecek ve evlerin güvenliğini sağlayacak.

BAKANLARDAN ZORLU SAATLER UYARISI

Başbakan Sebastien Lecornu, önümüzdeki saatlerin zorlu geçebileceğini söyledi. Hava tahminlerinin kötüleştiğini belirtti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise mücadelenin uzun süreceğini ifade etti. Yangın kontrol altına alınana kadar tahliye edilenlerin evlerine dönmesine izin verilmeyecek. Gironde savcılığı, üç şahsı gözaltına aldı. Hayatı tehlikeye attıkları şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

HAVAI FİŞEK SUÇLAMASI VE CAN KAYBI

Şüphelilerden ikisi havai fişek patlatmakla suçlanıyor. Var departmanındaki Ponteves yangınında 2 bin kişi evlerine dönemedi. Beş günde 4 bin hektar alan yandı. Yetkililer yangını hâlâ “çok aktif” olarak nitelendirdi. Korsika Adası’nda Corte yakınlarında 800 hektardan fazla alan yandı. İspanya’nın Valencia kentinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BİSİKLET TURU’NUN SON ETABI KISALTILDI

Fransa Bisiklet Turu organizatörleri, yangınlar nedeniyle son etabı kısalttı. ASO’dan yapılan açıklamada ulusal dayanışma ruhu vurgulandı. Thoiry’den Paris’e uzanan etap güzergahı uyarlandı.