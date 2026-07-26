CHP’nin Mutlak Butlan Dosyası Yargıtay’da Ön İncelemede

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının Yargıtay sürecinde yeni bir gelişme yaşandı ve dosya ön incelemeye alındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nde incelenecek. Tetkik hakimi dosyayı tamamlayıp rapor hazırlayacak.

İNCELEME RAPORU HEYETE SUNULACAK

Rapor hazırlandıktan sonra heyete sunulacak. Heyet esasa ilişkin inceleme yapacak. Bu inceleme sonunda mutlak butlan kararı kesinleşecek. İncelemenin 1 Eylül’den sonra yapılması bekleniyor. İstinaf mahkemesinin kararı hukuka uygunluk açısından değerlendirilecek.

DÖRT FARKLI KARAR SEÇENEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yargıtay istinafın hükmünü onaylarsa mutlak butlan kesinleşir. Kılıçdaroğlu yönetimi göreve döner. İstinafın değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur. Dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir. Tedbir kararı hukuka aykırı bulunabilir. Ancak kurultayın iptali yerinde görülebilir. Temyiz yetkisi veya usul eksiklikleri tespit edilirse dosya bozulabilir.

MAHKEME MUTLAK BUTLAN KARARI VERDİ

Mahkeme kurultayı geçersiz saydı. Kılıçdaroğlu ve kurulları göreve iade edildi. Özel yönetimi kararı Yargıtay’a taşıdı. Kılıçdaroğlu itirazı geri çekti. Özel bizzat başvuru yaparak süreci başlattı. Dosya 17 Temmuz’da Yargıtay’a gönderildi. İnceleme adli tatil sonrasına kaldı.

ÖZEL VE ARKADAŞLARI YENİ PARTİ KURDU

Süreç devam ederken Özel ve arkadaşları CHP’den istifa etti. Yeni Parti’yi kurdular.