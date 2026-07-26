Filenin Sultanları Brezilya’dan Rövanşı Aldı

2024 Paris Olimpiyatları’nda Brezilya’ya bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra aynı rakiple VNL finalinde karşılaştı ve bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Böylece olimpiyattaki yenilginin rövanşını da almış oldu. Ay-yıldızlı ekip, Brezilya karşısında üstün bir performans sergiledi.

BREZİLYA'YA VNL FİNALLERİNDE BEŞİNCİ MAĞLUBİYET

Brezilya, VNL tarihinde beşinci kez final oynadı ve beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı. 2018, 2019 ve 2021’de ABD’ye kaybeden Brezilya, 2025’te İtalya’ya yenildi. 2026’da ise Türkiye karşısında galibiyet alamadı.