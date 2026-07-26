Üniversite Kontenjanları Belli Oldu: 16 Yeni Bölüm İlk Kez Öğrenci Alacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih dönemi başlıyor. Üniversite kontenjanları bu yıl toplam 805 bin 747 olarak belirlendi. YKS sonuçları 21 Temmuz’da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek için kılavuz yayımlandı. Tercihler 29 Temmuz ile 10 Ağustos arasında yapılacak.

KONTENJANLARDA KAPSAMLI DÜZENLEME YAPILDI

YÖK, istihdam planlaması ve iş gücü ihtiyacını dikkate alarak kontenjan düzenlemesi yaptı. Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde ön lisans programlarında 371 bin 476 kontenjan var. Lisans programlarında 407 bin 80 kontenjan bulunuyor. Özel yetenek programlarında ise 27 bin 191 kontenjan ayrıldı.

Devlet üniversitelerine 602 bin 117 kontenjan tahsis edildi. Vakıf üniversiteleri için 184 bin 914 kontenjan belirlendi. KKTC’deki üniversitelere de 18 bin 716 kontenjan ayrıldı.

ÖZEL KONTENJANLAR VE YENİ PROGRAMLAR BELİRLENDİ

Okul birincileri için 17 bin 862 kontenjan ayrıldı. Şehit yakını, gazi ve gazi yakını için 3 bin 673 kontenjan var. 34 yaş üstü kadınlar için de 10 bin 363 kontenjan tanımlandı. YÖK tarafından 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek.

Bunlardan 7’si lisans, 9’u ön lisans düzeyinde açıldı. Lisans düzeyinde “Tarih ve Yapay Zeka” bölümüne 10 kontenjan ayrıldı. “Felsefe ve Yapay Zeka” bölümünde 18 kontenjan var. “İşletme ve Yapay Zeka” bölümünde 10 kontenjan bulunuyor.

“Finansal Teknoloji” bölümünde 30 kontenjan mevcut. “Biyoteknoloji ve Genetik” bölümünde 40 kontenjan yer alıyor. “Paramedik” bölümünde 40, “Balıkçılık Teknolojisi” bölümünde 30 kontenjan var.

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE YENİ ALANLAR AÇILDI

Ön lisansta “Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama” bölümünde 80 kontenjan var. “Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon” bölümünde 30 kontenjan ayrıldı. “Dijital Oyun Teknolojileri” bölümünde 60 kontenjan bulunuyor. “Mobil Güvenlik Teknolojileri” bölümünde 30 kontenjan mevcut.

“İlaç Üretim Teknolojisi” bölümünde 30 kontenjan var. “Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği” bölümüne 90 kontenjan ayrıldı. “Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği” bölümünde 105 kontenjan yer alıyor. “Laboratuvar Hayvanları” bölümünde 30 kontenjan var.

“Balıkçılık Teknolojisi” bölümünde 30 kontenjan bulunuyor. Açık öğretim programlarına iki yeni bölüm eklendi. “Yapay Zeka Destekli Kodlama” ile “Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı” programları ilk kez öğrenci kabul edecek.

Her iki bölüme de 250’şer kontenjan tanımlandı. Yeni açılan bölümlere toplam 1163 kontenjan ayrıldı.

POPÜLER PROGRAMLARIN KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Beslenme ve diyetetik programının kontenjanı 3 bin 539 oldu. Bilgisayar mühendisliği programında 13 bin 430 kontenjan var. Diş hekimliği programına 6 bin 587 kontenjan ayrıldı. Eczacılık programının kontenjanı 3 bin 166 olarak belirlendi.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programında 5 bin 98 kontenjan var. Hemşirelik programına 16 bin 845 kontenjan ayrıldı. Hukuk programında 8 bin 812 kontenjan bulunuyor. Mimarlık programına 3 bin 906 kontenjan ayrıldı.

Psikoloji programında 10 bin 465 kontenjan var. Tıp programına ise 18 bin 627 kontenjan tahsis edildi.

BAŞARI SIRALAMASI BARAJLARI GÜNCELLENDİ

Hukuk fakülteleri için en düşük başarı sıralaması barajı 125 binden 100 bine çekildi. Mimarlık fakültelerini tercih edecek adayların 250 bin başarı sıralamasında olması gerekiyor. Tıp fakülteleri için baraj 50 bin olarak belirlendi. Eczacılık fakültelerini tercih edeceklerin 100 bin olması gerekiyor.

Diş hekimliği fakülteleri için baraj 80 bin olarak uygulanıyor. Öğretmenlik programlarını tercih edeceklerin ise 300 bin başarı sıralaması içinde yer alması şart.

OSB MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KONTENJAN ARTTI

Organize sanayi bölgelerindeki meslek yüksekokullarının kontenjanları artırıldı. 2022’de 2 bin 499 olan kontenjan sayısı yüzde 70 artırıldı. Bu yıl kontenjan sayısı 4 bin 245’e yükseltildi.

BİLİŞİM VE SİBER GÜVENLİK ALANLARINA ÖNCELİK VERİLDİ

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri alanındaki programların kontenjanları yüzde 23 artırıldı. Bu yıl kontenjan sayısı 53 bin 817 oldu. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarında kontenjan yüzde 11 arttı. Spor Bilimleri fakültelerindeki programların kontenjanları 14 bin 846’ya yükseltildi.

Siber Güvenlik alanındaki programlara toplam 772 kontenjan tanımlandı.

YÖK BAŞKANI STRATEJİK PLANLAMAYI VURGULADI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kontenjan dönüşümünün süreceğini belirtti. Kontenjan konusunu stratejik bir unsur olarak ele aldıklarını ifade etti. Üniversitelerin akademik ve fiziki kapasitesini değerlendirdiklerini söyledi. İş gücü piyasasının ihtiyaçları ve geleceğin meslek alanlarını birlikte değerlendirdiklerini aktardı. Dengeli ve rasyonel bir planlama yaptıklarını vurguladı.