Benfica’nın Şampiyonlar Ligi Hedefine Darbe Yedi

Portekiz Premier Lig’in 33. haftasında Benfica, kendi sahasında konuk ettiği Braga ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi hedefinde büyük bir kayıp yaşadı.

BENFICA ÖNE GEÇİYOR, FIRSAT ELİNDEN KAÇIYOR

Benfica, 46. dakikada Rafa Silva’nın attığı golle öne geçti. Ancak, konuk ekip Braga, 48. dakikada Pau Victor ve 88. dakikada Gorby’nin golleriyle önce geriden geldi, sonra öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında Benfica, 90+5’te Vangelis Pavlidis’in penaltı golü ile skoru 2-2’ye getirdi.

PENALTIYLA ÜÇÜNCÜLÜK RİSKİ

Bu beraberlikle Benfica, puanını 77’ye çıkararak ikinciliği rakibi Sporting’e kaptırdı. Mourinho’nun takımı, sezon sonunda ligde üçüncü sırada yer alırsa Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma fırsatını kaybedebiliyor. Öte yandan konuk ekip Braga, 58 puana ulaşarak ligi dördüncü sırada bitirme garantisi sağladı.

SON HAFTA HEYECANI

Ligin son haftasında Benfica, Estoril deplasmanına çıkacak. Braga, sahasında Estrela ile karşılaşacakken; Sporting ise Gil Vicente’i konuk edecek.