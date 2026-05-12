Benfica’nın Şampiyonlar Ligi Hedefine Darbe Yedi

benfica-nin-sampiyonlar-ligi-hedefine-darbe-yedi

Portekiz Premier Lig’in 33. haftasında Benfica, kendi sahasında konuk ettiği Braga ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi hedefinde büyük bir kayıp yaşadı.

BENFICA ÖNE GEÇİYOR, FIRSAT ELİNDEN KAÇIYOR

Benfica, 46. dakikada Rafa Silva’nın attığı golle öne geçti. Ancak, konuk ekip Braga, 48. dakikada Pau Victor ve 88. dakikada Gorby’nin golleriyle önce geriden geldi, sonra öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında Benfica, 90+5’te Vangelis Pavlidis’in penaltı golü ile skoru 2-2’ye getirdi.

PENALTIYLA ÜÇÜNCÜLÜK RİSKİ

Bu beraberlikle Benfica, puanını 77’ye çıkararak ikinciliği rakibi Sporting’e kaptırdı. Mourinho’nun takımı, sezon sonunda ligde üçüncü sırada yer alırsa Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma fırsatını kaybedebiliyor. Öte yandan konuk ekip Braga, 58 puana ulaşarak ligi dördüncü sırada bitirme garantisi sağladı.

SON HAFTA HEYECANI

Ligin son haftasında Benfica, Estoril deplasmanına çıkacak. Braga, sahasında Estrela ile karşılaşacakken; Sporting ise Gil Vicente’i konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Besler 2026’ya Güçlü Bir Finansal Başlangıç Yaptı

Gıda sektörünün öncü firmalarından Besler, 2026'nın ilk çeyreğinde 9,4 milyar TL ciro ve 2,5 milyar TL brüt kâr elde ederek güçlü liderliğini sürdürdü.
Gündem

Fenerbahçe’ye Seçim Tarihi Netleşti 6-7 Haziran

Fenerbahçe'nin ertelenme ihtimali bulunan olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi. Bu gelişme, daha önce milli maç takvimi ile çakışmasından kaynaklanmıştı.
Gündem

Fatih Terim Bodrum FK Çorum FK Maçında Yer Aldı

Fatih Terim, Bodrum FK ile Çorum FK'nın oynadığı 1. Lig play-off ikinci tur maçını stadyumdan takip etti.
Gündem

Aziz Yıldırım’dan Birleşme Vurgulu Seçim Manifestosu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yayınladığı manifesto ile 120. yıl vesilesiyle kulübün birliği vurguladı; "Mesele kişilerin değil, hepimizin Fenerbahçesi" ifadelerini kullandı.
Gündem

Real Madrid’de Mbappe’nin Geri Dönüş Heyecanı

İspanya'da sakatlık sorununu geride bırakan ünlü futbolcu, büyük turnuva öncesi özel bir hazırlık sürecine girecek. Dönüşü merakla bekleniyor.