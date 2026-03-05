Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Kamuoyuna Duyurdu

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin ardından güvensiz olarak sınıflandırılan ürünleri kamuoyuna bildirmeye devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla yaptığı son açıklamada yeni bir ürüne dair vatandaşları ikaz etti. Yapılan teknik analizler sonucunda mevzuata uygun bulunmayan ürün için toplatma kararı alındı.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Bakanlık, mavi ayıcık pelüş anahtarlığın kimyasal bileşimi açısından mevzuata aykırı olduğunu ve küçük parçaları nedeniyle boğulma riski taşıdığını belirledi. Bu tespit üzerine ürünün satışına yasak getirilirken, piyasada mevcut olan stokların da geri çekilmesine karar verildi. İşte ürün bilgileri: