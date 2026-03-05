İran’daki Okul Saldırısıyla İlgili Açıklama Geldi

ABD-İSRAİL ORTAK OPERASYONUNDA İLKOKUL HEDEF OLDU

28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a karşı düzenlediği ortak operasyon sırasında, Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir ilkokul da saldırıya uğradı. İran devlet televizyonu, Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini aktardı.

“SALDIRIYI SORUŞTURUYORUZ”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gerçekleştirdiği basın açıklamasında okul saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hegseth, ABD ve İsrail’in ortak saldırısında ilkokulun bombalanmasına dair gelen sorulara, “Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur.” cevabını verdi. Ayrıca Hegseth, ABD ordusunun “sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını” belirtti.