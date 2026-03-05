İran’a Ait İHA Nahçıvan’a Düştü: İki Yaralı

iran-a-ait-iha-nahcivan-a-dustu-iki-yarali

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, bölgeden gelen haberler dikkat çekiyor.

NAHÇIVAN’DA İHA DÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA), Azerbaycan’ın Nahçıvan havalimanına düştüğü bildirildi. Dumanların havada yükseldiği gözlemlendi.

İHA VURULARAK DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu İHA’nın Nahçıvan’da vurulması sonucu düşürüldüğü bilgisi yer aldı ve resmi mercilerden yapılacak açıklamanın beklendiği ifade edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili bir açıklama yaparak saldırıları kınadı ve iki kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, “İran topraklarından gerçekleştirilen bu İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerilimi artırmaktadır. Azerbaycan, uygun karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.” dedi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran, sabah saatlerinde Türkiye için dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz’deki NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı, “Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu olan Türkiye’nin egemenliğine saygılıyız.” ifadelerine yer verdi.

