Benzin Fiyatı Artacak: Çarşamba Gününde

BENZİNDE ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt ürünleri arasında yer alan benzine bu hafta zam geleceği belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre, çarşamba gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 22 kuruşluk bir artış yapılması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen döviz kurundaki dalgalanma ve vergi yükleri nedeniyle bu fiyat artışı kaçınılmaz hale geliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN FİYATLARI NE OLACAK?

Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak olan zam ile birlikte 3 büyük şehirde benzin fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul’da benzin fiyatının 52,85 liraya, Ankara’da 55,68 liraya ve İzmir’de 53,95 liraya yükselebileceği tahmin ediliyor. Fiyatların, şehir içindeki istasyonlara göre ufak farklılıklar gösterebileceği de belirtiliyor.

BİR DEPO BENZİN NE KADAR OLACAK?

Ortalama 50 litrelik bir benzin deposunun, meydana gelecek zam sonrası yaklaşık 2.642 TL’ye dolması bekleniyor. Bu rakam, yıl başındaki fiyatlara göre yaklaşık %30’luk bir artış anlamına geliyor.

PETROL DÜŞÜYOR, FİYATLAR ARTMIYOR

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda %0,44 düşüşle 68,50 dolara gerilemiş durumda. Ancak döviz kurundaki dalgalanma ve vergi düzenlemeleri, benzin pompa fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.