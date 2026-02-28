Benzin Fiyatlarına Bir Zam Daha Geldi

benzin-fiyatlarina-bir-zam-daha-geldi

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme gerçekleşti. Brent petrol üzerindeki dalgalanmalar devam ediyor ve bu durum önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahipleri benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Ancak, bu gelişme özellikle araç sahiplerini olumsuz yönde etkileyecek.

BENZİN FİYATINA ZAM

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompalarında da zamma neden oluyor. Bugün itibarıyla benzin fiyatları litre başına 1,07 lira artış gösterdi. Böylece benzinin yeni litre fiyatı, İstanbul’da 58,28 TL olarak belirlendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 58,28 TL’den işlem görürken, motorinin litre fiyatı ise 60,33 TL seviyesinden satılmakta. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmediği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA ŞEKLİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru göz önünde bulundurularak belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

