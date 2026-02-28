İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısında Gerilim Tırmanıyor

İsrail, son saatlerde İran’a yönelik bir saldırı düzenledi. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte, ABD ile İsrail’in yürütülen operasyonda iş birliği yaptığı doğrulandı.

İRAN’IN BÜYÜK ŞEHİRLERİ HEDEF ALINDI

İran, gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yapacağını belirtirken, ülkenin dini lideri Hamaney’in Tahran’da bulunmadığı öğrenildi. İsrail’in hedef aldığı şehirler arasında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah yer alıyor.

SALDIRININ TARİHİ HAFTALAR ÖNCESİNDE BELLİYDİ

Kanal 12’ye konuşan bir İsrailli yetkili, İran’a yapılan saldırının müzakerelere rağmen haftalar öncesinden planlandığını ve hazırlıkların buna göre koordine edildiğini aktardı.

TAHRAN’A BOMBALAR YAĞDIRACAĞIZ

ABD Başkanı, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, İran yönetiminden kaynaklanan ‘yakın tehditleri ortadan kaldırmayı’ amaçladıklarını söyledi. “Kayıplarımız olacağını biliyoruz. Her savaşta bu olur ama bunların hepsini geleceğimiz için yapıyoruz ve İran’ın her yerine bombalar yağdıracağız” şeklinde konuştu.

AMACIMIZ AMERİKAN HALKINI SAVUNMAKTIR

Trump, ABD ordusunun İran’da büyük ölçekli bir muharip operasyon başlattığını vurgulayarak, “Amacımız, İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendi sosyal medya platformu üzerinden İran Devrim Muhafızları’na silah bırakmaları çağrısı yaparak, “Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil biçimde muamele göreceksiniz ya da kesin ölümle karşılaşacaksınız” ifadelerine yer verdi.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Trump, açıklamalarında şu konulara da dikkat çekti: “Bölgedeki terörist vekil güçlerin artık bölgeyi veya dünyayı istikrarsızlaştıramamalarını sağlayacağız. İran’ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceğiz. Mesaj çok net: Asla nükleer silah sahibi olamayacaklar. Bu rejim çok yakında ABD’nin gücüne ve kudretine kimsenin meydan okumaması gerektiğini öğrenmiş olacak.”