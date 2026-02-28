Bolivya’da Askeri Uçak Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

bolivya-da-askeri-ucak-kazasinda-15-kisi-hayatini-kaybetti

Bolivya’da sıcak bir kaza meydana geldi. El Alto şehrinde, Merkez Bankası tarafından basılan yeni banknotları taşıyan bir askeri nakliye uçağı düştü.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ilk değerlendirmelerine göre, en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Uçağın iniş esnasında El Alto Havalimanı’nın pistinden çıkıp, yerleşim alanına yakın bir alanda caddeye düşerek sivil araçlara çarptığı kaydedildi.

HALK YARDIM İÇİN TOPLANDI

Diğer taraftan, olay sonrası bölgede çekildiği iddia edilen görüntüler dikkat çekti. Sosyal medya platformlarında yayımlanan bu görüntülerde, uçak enkazı etrafında vatandaşların toplandığı görüldü. Ekiplerin, yaralı vatandaşlara müdahale ettiği anlara da bu görüntülerde yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Zenit ile Kötü Başlangıç Yapan John Duran

Fenerbahçe'den Zenit'e transfer olan John Duran, ilk resmi maçında beklenenin altında bir performans sergileyerek eleştirilerin hedefi oldu.
Gündem

Beşiktaş’a Hyeon-gyu Oh’tan 50 Milyon TL Gelir

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde 50 milyon TL gelir elde etti. Spor kulübü bu etkinlikle finansal açıdan önemli bir kazanç sağladı.
Gündem

İsrail İran’a Yönelik Hava Saldırısı Başlattı

İran medyası, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılardan etkilenmediğini bildirdi.
Gündem

İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısında Gerilim Tırmanıyor

ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırının ardından ülkeyi bombalayacaklarını açıkladı ve halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Tahran'daki liderin saldırı sırasında şehirde olmadığı bildiriliyor.
Gündem

Christ Inao Oulai Transfer Sorularına Yanıt Verdi

Trabzonspor'un genç oyuncusu Christ Inao Oulai, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından takımına destek olmak istediğini ve transferle ilgilenmediğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.