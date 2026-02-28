Bolivya’da Askeri Uçak Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolivya’da sıcak bir kaza meydana geldi. El Alto şehrinde, Merkez Bankası tarafından basılan yeni banknotları taşıyan bir askeri nakliye uçağı düştü.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ilk değerlendirmelerine göre, en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Uçağın iniş esnasında El Alto Havalimanı’nın pistinden çıkıp, yerleşim alanına yakın bir alanda caddeye düşerek sivil araçlara çarptığı kaydedildi.

HALK YARDIM İÇİN TOPLANDI

Diğer taraftan, olay sonrası bölgede çekildiği iddia edilen görüntüler dikkat çekti. Sosyal medya platformlarında yayımlanan bu görüntülerde, uçak enkazı etrafında vatandaşların toplandığı görüldü. Ekiplerin, yaralı vatandaşlara müdahale ettiği anlara da bu görüntülerde yer verildi.