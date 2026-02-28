Christ Inao Oulai Transfer Sorularına Yanıt Verdi

Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-1’lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililerin genç yeteneği Christ Inao Oulai, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KENDİ PERFORMANSINA ODAKLANIYOR

Oulai, bireysel performansıyla birlikte takımın hedefleri üzerinde yoğunlaştığını belirtti. N’Golo Kante ile kıyaslanmasına yönelik gelen soruya cevap veren Oulai, “Kendisi üst seviye bir oyuncu, herkes ona saygı duyuyor ancak ben kendime ve performansıma odaklanıyorum. Ona bol şans diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili sorulara yanıt veren genç oyuncu, “Ben şu anda Trabzonspor’da oynuyorum. Trabzonspor’un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim.” şeklinde konuştu.