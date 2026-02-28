Brezilya’da Sel Felaketi Can Kaybını Artırdı: 68 Ölü

Brezilya’nın Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba şehirlerini etkileyen sel felaketinin ardından yeni cesetlerin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, 62 can kaybının Juiz de Fora’da ve 6 can kaybının ise Uba’da meydana geldiği vurgulandı. Ayrıca, kaybolan 5 kişi için arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi; bu süreçte heyelanlar nedeniyle yıkılan evlere dikkat çekildi.

YAĞIŞLARIN SÜRECEĞİ UYARISI

Ulusal Doğal Afet İzleme ve Uyarı Merkezi’nden gelen bilgiler doğrultusunda yağışların devam edeceği ve yeni sel ile ani taşkın riskine karşı vatandaşların uyarıldığı belirtildi. Eyalet ve federal otoriteler, afetin etkilerini azaltmak için sivil savunma ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık personelini seferber etti.

YENİ YARDIM PAKETİ HAZIRLANIYOR

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sel felaketi sebebiyle evlerinden olmuş bireyler için yeni bir yardım paketinin belediyelere ulaştırılacağını açıklamıştı. Bu yardımın, etkilenen bölgelere destek olacağı ifade ediliyor.