İsrail İran’a Yönelik Hava Saldırısı Başlattı

israil-iran-a-yonelik-hava-saldirisi-baslatti

İsrail, İran üzerindeki hava saldırılarını başlattı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu hamlenin bir “önleyici saldırı” olduğunu ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

TRUMP: BÜYÜK SALDIRI BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık.” açıklaması yaptı. Sabah saatlerinde, başkent Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı ofisinin de hedef alındığı bildirildi.

PEZEŞKİYAN’IN SAĞLIK DURUMU MÜKEMMEL

Yarı resmi haber kaynakları, Cumhurbaşkanlığına yakın bir kişinin, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını aktardığını duyurdu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Zenit ile Kötü Başlangıç Yapan John Duran

Fenerbahçe'den Zenit'e transfer olan John Duran, ilk resmi maçında beklenenin altında bir performans sergileyerek eleştirilerin hedefi oldu.
Gündem

Beşiktaş’a Hyeon-gyu Oh’tan 50 Milyon TL Gelir

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde 50 milyon TL gelir elde etti. Spor kulübü bu etkinlikle finansal açıdan önemli bir kazanç sağladı.
Gündem

İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısında Gerilim Tırmanıyor

ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırının ardından ülkeyi bombalayacaklarını açıkladı ve halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Tahran'daki liderin saldırı sırasında şehirde olmadığı bildiriliyor.
Gündem

Christ Inao Oulai Transfer Sorularına Yanıt Verdi

Trabzonspor'un genç oyuncusu Christ Inao Oulai, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından takımına destek olmak istediğini ve transferle ilgilenmediğini açıkladı.
Gündem

Bolivya’da Askeri Uçak Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

El Alto'da yeni basılmış banknotları taşıyan askeri uçağın düşmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından halkın para toplamak için bölgeye akın ettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.