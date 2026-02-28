İsrail İran’a Yönelik Hava Saldırısı Başlattı

İsrail, İran üzerindeki hava saldırılarını başlattı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu hamlenin bir “önleyici saldırı” olduğunu ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

TRUMP: BÜYÜK SALDIRI BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık.” açıklaması yaptı. Sabah saatlerinde, başkent Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı ofisinin de hedef alındığı bildirildi.

PEZEŞKİYAN’IN SAĞLIK DURUMU MÜKEMMEL

Yarı resmi haber kaynakları, Cumhurbaşkanlığına yakın bir kişinin, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını aktardığını duyurdu.