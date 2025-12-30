Berkan Kutlu İçin Kulüpler Arası İlgiler Artıyor

berkan-kutlu-icin-kulupler-arasi-ilgiler-artiyor

Berkan Kutlu’nun Geleceği Hakkında Hareketlilik Artıyor

Galatasaray’da forma bulmakta zorlanan Berkan Kutlu’nun durumu gündemdeki yerini koruyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübünden ayrılmayı düşünen bir profil çiziyor ve hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın pek çok kulübünün dikkatini çekiyor.

TÜRKİYE’DE BİRÇOK KULÜP DEVREDE

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Kocaelispor’un Berkan Kutlu için araştırma yaptığı öğrenildi. Bunun yanında, İspanya’nın La Liga kulüplerinden Getafe ve Espanyol’ün de tecrübeli oyuncuyu transfer listelerine aldıkları dikkat çekiyor.

KARARI BEKLİYOR

Galatasaray cephesinde ise teknik heyet ve yönetimin vereceği karar büyük önem taşıyor. Berkan Kutlu’nun, sarı-kırmızılı kulüpten resmi onay alması durumunda transfer görüşmelerine başlayacağı, ayrıca kariyerine daha fazla süre alabileceği bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade ediliyor. Transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

