Berkan Kutlu’nun Galatasaray’dan Ayrılığı Resmi Hale Geldi

berkan-kutlu-nun-galatasaray-dan-ayriligi-resmi-hale-geldi

Galatasaray, beklenen ayrılığı resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Böylece, Galatasaray ile tecrübeli orta saha oyuncusu arasındaki ilişki resmi olarak sona ermiş oldu. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun.” ifadelerine yer verildi. 2021-2022 sezonu başında Alanyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BERKAN’DAN VEDA MESAJI

Öte yandan, milli futbolcu Berkan Kutlu, Galatasaray’a veda eden paylaşımda bulundu. Konyaspor ile anlaşan Berkan, sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımı alıntılayarak, “Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray’a veda ediyorum… Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.” şeklindeki ifadeleriyle duygularını aktardı. Berkan Kutlu’nun veda mesajı, kısa bir süre içinde büyük bir etkileşim aldı.

