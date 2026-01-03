Berlin’de Elektrik Krizi: 50 Bin Hane Etkilendi

Almanya’nın başkenti Berlin, cumartesi sabahı büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Lichterfelde mahallesinde bir kablo rampasında meydana gelen yangın, bölgedeki enerji iletim hatlarına ciddi zararlar verdi. Yerel emniyet güçleri, yangın sonucu yaklaşık 50 bin hanenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

2 BİN İŞLETME VE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Berlin Polisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yerel saatle 05.45 civarında gelen ihbar üzerine harekete geçerek alevlere müdahale ettiği belirtildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak bilanço oldukça ağır oldu; 50 bin konut elektriksiz kaldı ve yaklaşık 2 bin ticari işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Ayrıca, bölgedeki mobil şebekeler ve sabit telefon hatlarında büyük aksaklıklar yaşandı.

SABOTAJ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangının ardından, Berlin Kriminal Soruşturma Dairesi dedektifleri bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda kablonun aynı anda alev almasının şüphe uyandırdığı belirtilirken, olayın bir kundaklama (sabotaj) girişimi olup olmadığını derinlemesine araştırılıyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yangının çıkış noktasına dair bazı deliller toplandığı kaydedildi.

DONDURUCU SOĞUKTA ACİL MÜDAHALE

Berlin’in dondurucu soğuklarla mücadele ettiği şu günlerde meydana gelen kesinti, vatandaşlar için hayati bir tehlike oluşturdu. Polis ve acil durum ekipleri, ısınma ve iletişim sorunu yaşayan bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek ve durumu yönetmek için sahada görevlerine devam ediyor.