Berlin’de Elektrik Krizi: 50 Bin Hane Etkilendi

berlin-de-elektrik-krizi-50-bin-hane-etkilendi

Almanya’nın başkenti Berlin, cumartesi sabahı büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Lichterfelde mahallesinde bir kablo rampasında meydana gelen yangın, bölgedeki enerji iletim hatlarına ciddi zararlar verdi. Yerel emniyet güçleri, yangın sonucu yaklaşık 50 bin hanenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

2 BİN İŞLETME VE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Berlin Polisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yerel saatle 05.45 civarında gelen ihbar üzerine harekete geçerek alevlere müdahale ettiği belirtildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak bilanço oldukça ağır oldu; 50 bin konut elektriksiz kaldı ve yaklaşık 2 bin ticari işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Ayrıca, bölgedeki mobil şebekeler ve sabit telefon hatlarında büyük aksaklıklar yaşandı.

SABOTAJ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangının ardından, Berlin Kriminal Soruşturma Dairesi dedektifleri bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda kablonun aynı anda alev almasının şüphe uyandırdığı belirtilirken, olayın bir kundaklama (sabotaj) girişimi olup olmadığını derinlemesine araştırılıyor. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yangının çıkış noktasına dair bazı deliller toplandığı kaydedildi.

DONDURUCU SOĞUKTA ACİL MÜDAHALE

Berlin’in dondurucu soğuklarla mücadele ettiği şu günlerde meydana gelen kesinti, vatandaşlar için hayati bir tehlike oluşturdu. Polis ve acil durum ekipleri, ısınma ve iletişim sorunu yaşayan bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek ve durumu yönetmek için sahada görevlerine devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’den Guendouzi’ye Yakın Transfer Hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'nun oyuncusu Matteo Guendouzi ile ön anlaşma yaptı. İtalyan basını, transferin mali ayrıntılarını da kamuoyuna açıkladı.
Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.
Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.