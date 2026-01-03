Berlin’de Elektrik Krizi Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Almanya’nın başkenti Berlin, cumartesi sabahını büyük bir elektrik sıkıntısıyla geçiriyor. Lichterfelde mahallesindeki bir kablo rampasında meydana gelen yangın, enerji iletim hatlarına ciddi zararlar vererek, bölgedeki elektrikleri kopardı.

2 BİN İŞLETME VE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Berlin Polisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, sabah saat 05.45 civarında gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınsa da sonuçları oldukça ağır oldu: yaklaşık 50 bin hanenin elektriği kesilirken, 2 bin ticari işletme faaliyetlerini zorunlu olarak durdurmak durumunda kaldı. Ayrıca, bölgede mobil şebekeler ve sabit telefon hatları da ciddi aksamalar yaşadı.

SABOTAJ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayın ardından, bölgeye Berlin Kriminal Soruşturma Dairesi’nden dedektifler sevk edildi. Çok sayıda kablonun bir arada alev almasının şüpheli olduğunu belirten yetkililer, olayın bir kundaklama ya da sabotaj girişimi olup olmadığını detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. İlk incelemelerde yangının çıkış noktasına dair çeşitli deliller toplandı.

DONDURUCU SOĞUKTA ACİL MÜDAHALE

Berlin’in dondurucu soğuklarla mücadele ettiği bu dönemde yaşanan elektrik kesintisi, vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturuyor. Polis ve acil durum ekipleri, ısınma ve iletişim sorunu yaşayan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve süreci yönetmek amacıyla sahada faaliyet göstermeye devam ediyor.