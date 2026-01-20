Berlin’de Türk Büyükelçiliği’ne Saldırı Gerçekleşti

Elde edilen bilgilere göre, yaklaşık 40 kişilik bir grubun, büyükelçilik duvarlarını kırmızı boya ile boyarken, bina önündeki kaldırımlara beyaz boya ile çeşitli sloganlar yazdığı değerlendiriliyor. Saldırganların sadece Türkiye Büyükelçiliği ile sınırlı kalmayarak, hemen bitişikte bulunan Güney Afrika Büyükelçiliği’ne de zarar verdikleri ve bu eylem sırasında duman bombaları kullanıldığı ifade edildi.

SALDIRI SONRASI POLİS OPERASYONU

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, grubun büyük bir kısmının olay yerinden kaçtığını tespit etti. Çevrede gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı şüphesi taşıyan 19 ve 20 yaşlarındaki iki şahıs gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diplomatik temsilciliklere yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve Berlin Eyalet Kriminal Dairesi’ne (LKA) bağlı olan “Polis Devlet Güvenlik” (Staatsschutz) birimi, bu operasyonu titizlikle yürütüyor.

