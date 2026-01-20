Hadımköy’de Kontrolden Çıkan Araç Çayırlık Alana Düştü

hadimkoy-de-kontrolden-cikan-arac-cayirlik-alana-dustu

Kaza, dün saat 11.30 civarında meydana geldi. Hadımköy’deki posta dağıtım merkezine doğru giden PTT aracı, kontrolünü kaybetti ve manevra yaparak yol kenarındaki çayırlığa düştü.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ

Şans eseri kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta önemli zarar oluştu. Olay anı, o sırada yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kameraya alınan görüntülerde, aracın kayarak yoldan çıktığı anlar net bir şekilde izlenebiliyor.

