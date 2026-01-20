Otomobille Çarpışan Ticari Araç Takla Attı

KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, Ortaca ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, “U” dönüşü yapmaya çalışan 48 AEN 786 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 48 DU 301 plakalı Fiat marka araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fiat marka araç refüje savrularak takla attı.

HIZLA OLAY YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yol güvenliğini sağlarken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Takla atan aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olay anı ise çevredeki bir başka aracın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.