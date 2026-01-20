Güneş Patlaması Avustralya’da İlk İzlenimlerini Verdi

gunes-patlamasi-avustralya-da-ilk-izlenimlerini-verdi

GÜNEŞ’TE HAREKETLİ GÜNLER

Güneş, 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Rusya Bilimler Akademisi Güneş Astronomi Laboratuvarı, saat 14.19’da M1.20 seviyesinde etkili bir güneş patlaması gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın ilk etkileri Avustralya’da gözlemlenmeye başlarken, jeomanyetik fırtına nedeniyle meydana gelen Aurora ışıkları görsel bir şölen sundu. Ancak asıl endişe, önceki gün kaydedilen ve yılın en yüksek seviyesindeki X1.95 seviyesindeki dev patlamadan kaynaklanıyor.

GÜNEŞ PATLAMALARI TEHLİKE SAĞLIYOR

Bilim insanları, bu patlama sonrasında uzaya yayılan yoğun plazma bulutunun Dünya’ya doğru ilerlediğini belirtiyor. Bu durumun 20 Ocak’ta gezegende manyetik fırtınalara yol açabileceği ifade ediliyor. Özellikle X sınıfı patlamalar, yüksek enerji seviyeleriyle birlikte Dünya’nın manyetik alanı üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

GÜNEŞ’TEKİ AKTİVİTE ARTIYOR

19 Ocak itibarıyla arka arkaya yaşanan bu patlamalar, Güneş’in son yılların en aktif dönemlerinden biri olduğunu göstermekte. Bilim insanları, bu durumun potansiyel etkileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

