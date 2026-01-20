Berlin’deki Büyükelçiliklere Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında

Eylem Sırasında Sloganlarla Büyükelçilik Duvarları Boyandı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, yaklaşık 40 kişilik bir grubun, büyükelçilik duvarlarını kırmızı boya ile kapladığı ve bina önündeki kaldırım taşlarına beyaz boya ile çeşitli sloganlar yazdığı belirtildi. Saldırganların eyleminin Türkiye Büyükelçiliği ile sınırlı kalmayarak, yanındaki Güney Afrika Büyükelçiliği’nin duvarlarına da zarar verdikleri, ayrıca olay esnasında duman bombaları kullandıkları ifade ediliyor.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Olayın ardından, ihbar uyarınca hızla elçilikler bölgesine yönlendirilen polis ekipleri, grubun önemli bir kısmının kaçtığını tespit etti. Çevrede yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı düşünülen 19 ve 20 yaşlarındaki iki şahıs gözaltına alındı.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Diplomatik temsilcilikleri hedef alan bu eylemle ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma, Berlin Eyalet Kriminal Dairesi’ne bağlı siyasi suçlarla ilgilenen “Polis Devlet Güvenlik” birimi tarafından dikkatlice yürütülüyor.