MASAK’a 464 Bin Şüpheli İşlem Bildirimi Yapıldı

Geçen yıl 996 bin 973 kişinin yasa dışı bahis, kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve başkası hesabına işlem yapılmasının beyan edilmemesi suçları nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na 464 bin 10 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla verileri topluyor, analiz ediyor, değerlendiriyor ve sonuçları ilgili makamlara iletiyor.

ANALİZE TABİ TUTULAN BİLDİRİMLER

Yapılan bildirimlerin yaklaşık yüzde 71’i yani 329 bin 150’si analiz sürecine tabi tutuldu. Bildirimlerin büyük bir kısmı elektronik ortamda alındı ve bunlar arasında yer alan 559 yükümlüden 442’sinin finansal kuruluşlar olması dikkat çekti. Bildirimler genellikle yasa dışı bahis ve kumar oynatma, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı gibi suçları kapsıyordu.

ERTELEME TALEPLERİ VE KARARLARI

Erteleme talepleri ise 14 bin 104 olarak kaydedilirken, bu taleplerden 5 bin 215’i hakkında erteleme kararı alındı. Geçen yıl ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı 869 olarak bildirildi. Erteleme talepleri ile ilgili yapılan analizlerde 2 bin 229 kişi hakkında 883 rapor düzenlendi ve 6 bilgi notu adli makamlara ulaştırıldı.

EL KOYMA İŞLEMLERİ

MASAK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda erteleme kararı verilen 940 kişiden 393’ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı çıkarıldı. El koyma işlemlerinin toplam tutarı ise 1,2 milyar lira olarak belirlendi. Geçen yıl MASAK’a 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi ulaştı; bu taleplerin büyük çoğunluğu adli makamlar ve kolluk birimleri tarafından gönderildi.

YASA DIŞI BAHİS ANALİZLERİ

Bu dönemde tamamlanan analizlerde 225 bin 289 kişi hakkında araştırma yapıldı ve toplamda 15 bin 21 rapor oluşturuldu. Analiz dosyalarının yaklaşık yüzde 10’u yani 502’si yasa dışı bahisle ilgili olup, bu kapsamda 192 bin 128 kişi üzerinde istihbarat toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 545 analiz raporu hazırlanarak ilgili mercilere iletildi.

SUÇ DUYURULARI VE PARA CEZALARI

Analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında ise 613 yükümlü denetlendi, 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2025 yılı içerisindeki mali yaptırımlara uyum denetimleri de başladı ve tamamlanan denetimlerden yaklaşık 1,6 milyon lira ceza kesildi.

MALİ İSTİHBARAT TALEPLERİ

Dünya genelinde 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri, MASAK’tan 748 kez bilgi istedi. MASAK da 36 farklı ülkenin mali istihbarat birimlerinden 74 kez bilgi talep etti.