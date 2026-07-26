Berlin’de Araçlı Saldırı: Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Dünya
Acil durum ekipleri bir yaralıyı tedavi ediyor
Berlin'de gerçekleşen LGBT yürüyüşü öncesinde meydana gelen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
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Berlin’de LGBT yürüyüşü öncesi bir araç Tiergarten bölgesinde kalabalığa daldı, bir kişi öldü ve 8’i ağır 29 kişi yaralandı. Saldırgan operasyonda öldürüldü. İçişleri Bakanlığı olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. 21 yaşındaki zanlı Abdul Ballout’un DAEŞ bağlantısı bulunuyor.

MERZ’DEN BİRLİK VE DİRENİŞ ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz saldırının amacının toplumu bölmek olduğunu söyledi. Merz “Elimizdeki en değerli şeyi almak istiyorlar” diye konuştu. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha ağır sonuçlar önlendi. Merz emniyet güçlerine teşekkür etti. Merz “Terörün toplumumuzda yayılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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