Melissa Vargas MVP, A Milli Kadın Voleybol Şampiyon

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’ndeki East Asian Games Dome’da oynanan 2026 VNL finalinde dünya ikincisi Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21’lik setlerle galibiyete ulaştı. Bu zafer, 2023’ün ardından ikinci VNL şampiyonluğu oldu.

MELİSSA VARGAS'TAN 33 SAYI VE MVP ÖDÜLÜ

A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vargas, 2026 Milletler Ligi’nin En Değerli Oyuncusu seçildi.

SANTARELLİ YÖNETİMİNDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Başantrenör Daniele Santarelli, 2023’te göreve başladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı. 2023’te VNL ve Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2025 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya elde etti. Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4’e çıkardı.