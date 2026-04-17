Bernardo Silva Manchester City’den Ayrılacak

Bir süredir Galatasaray ile adı anılan Bernardo Silva, sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayıracak. Portekizli futbolcu, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Birkaç ay sonra Manchester City’ye veda etme zamanı gelecek.” sözlerini belirtti.

KARİYERİ SÜRESİNCE 76 GOL ATTI

Orta saha oyuncusu olarak görev yapan 31 yaşındaki sporcu, 2017 yılının temmuz ayında transfer olduğu Manchester City’de 9 yıl boyunca oynadı. Takımında geçirdiği süre zarfında toplamda 451 maçta ter döken Silva, bu karşılaşmalarda 76 gol atma başarısını gösterdi.

