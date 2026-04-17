Gençlerbirliği’nde Henry Onyekuru Gelişmesi Ciddileşiyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Yarın (cumartesi) gerçekleştirilecek olan bu önemli karşılaşma öncesinde Başkent temsilcisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

HENRY ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI

Teknik direktör Volkan Demirel, Henry Onyekuru’yu kadro dışı bırakmasının sebebinin oyuncudan memnun olmaması olduğunu açıklamıştı. Başkent ekibi, Nijeryalı futbolcunun menajeri ile de temas kurma kararı aldı.

MENAJERE ANTRANMANİ İZLETİLMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun edindiği bilgilere göre, Henry Onyekuru’nun menajeri, önceki gün Natura Dünyası Gençlerbirliği’nin tesislerine giderek kulüp yetkilileri ile görüşmek istedi. Ancak, antrenmanı izlemek üzere gelen menajere bu imkan verilmedi. Kulüp binasında bekletilmesi önerilen menajerin bu durumu kabul etmediği ve tesislerden ayrıldığı bildirildi.