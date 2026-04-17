Lionel Messi Yeni Bir Dönem Başlatıyor: UE Cornella’yı Satın Aldı

Lionel Messi, İspanya 3. Ligi ekiplerinden UE Cornella’yı satın aldı.

MESSONUN YENİ HAMLESİ

Kulübün yaptığı açıklamada, “Bu adım, Messi’nin Barcelona ile olan güçlü bağlarını ve Katalonya’da spor ile yerel yeteneklerin gelişimine olan bağlılığını pekiştiriyor; bu ilişki, FC Barcelona’daki geçmişine dayanıyor ve o zamandan beri devam ediyor.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başlatıldığı ifade edilirken, bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etme hedefinin yanı sıra, temellerin güçlendirilmesi ve yeteneklere yatırımı amaçladığı vurgulandı.

CORNELLA’NIN TARİHİ BAŞARILARI

1951 yılında kurulan ve İspanya’nın alt liglerinde mücadele eden Cornella de Llobregat şehrinin futbol takımı, Jordi Alba gibi önemli bir yeteneği dünya futboluna kazandırmıştı.

