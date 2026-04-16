Lynqor BAE’de Yapay Zekâ Destekli Modelini Tanıttı

20 yılı aşkın MENAT deneyimiyle pazarlama ve iş geliştirme alanında liderlik eden Kerem Emre Akarlar tarafından hayata geçirilen Lynqor, strateji, veri, kreatif ve medya alanlarını tek bir bütünleşik büyüme modeli altında bir araya getiriyor.

Pazarlamanın Kırılganlığına Çözüm

Lynqor’un Kurucusu ve CEO’su Akarlar, “Bugün pazarlamanın en büyük sorunu parçalanma. Markalar daha fazla yatırım yapıyor ancak kopuk sistemler performansı sınırlıyor. Lynqor’u, bu yapıyı tek bir entegre büyüme sistemi altında toplamak için kurduk.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Entegrasyon Performansı Artırıyor

Pazarlama ekosistemleri; ajanslar, platformlar ve veri kaynakları aracılığıyla genişledikçe, parçalanmanın performans engellerinden biri haline geldiği görülüyor. Yapılan araştırmalar, marka ve performans pazarlamasını entegre bir şekilde yöneten firmaların yatırım geri dönüşlerinde kayda değer bir artış elde ettiğini gösteriyor. Bu durum, silo yapıların yerini entegre sistemler alırken, Lynqor’un pazarlamanın bir sonraki büyüme aşamasının daha fazla araç ya da iş ortağı eklemekten ziyade, tüm bu bileşenleri tek bir çatı altında birleştirmekten geçtiği anlayışıyla hareket ettiğini ifade ediyor.

Karar Alma Sürecinde Kolaylık

Akarlar, “Bugün markaların karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, büyüyen pazarlama yapısını tek bir çatı altında yönetebilmek. Parçalı sistemler karar alma hızını düşürüyor ve verimliliği sınırlıyor. Biz bu yapıyı sadeleştirip, daha bütünleşik ve yönetilebilir hale getiriyoruz.” dedi.

Pazarlama Orkestrasyon Platformu

Lynqor kendisini geleneksel bir ajans olarak değil, tüm pazarlama fonksiyonlarını tek bir sistemde bir araya getiren bir pazarlama orkestrasyon platformu olarak konumlandırıyor. Bu model, pazar giriş stratejileri, büyüme planlaması ve iş modeli tasarımını kapsayan danışmanlık hizmeti ile başlayarak, veri altyapısı ve yapay zekâ desteği ile içgörülerin bulunduğu teknoloji yapısına; ölçeklenebilir içerik üretimi ve influencer stratejilerinin yer aldığı yaratıcı süreçlerle, medya yönetimi ve performans optimizasyonuna kadar uzanan entegre bir yapı sunuyor. Tüm bu yapı, seçili iş ortaklarının koordinasyonu ile tamamlanarak, Lynqor’un geleneksel ajansların çıktı odaklı yaklaşımının ötesine geçerek, doğrudan uçtan uca büyüme sonuçlarına odaklanan bir model ortaya koyuyor.

Global Erişim, Yerel Odak

Merkezi Dubai’de bulunan Lynqor, bölgesel önceliklere odaklanan, ancak global erişim olanağına sahip bir modelle faaliyet göstererek EMEA genelindeki iş ortaklıklarıyla büyüme hedefliyor. Şirket, BAE ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra Türkiye gibi kritik pazarlarda konumlanmayı amaçlıyor ve farklı pazarlardaki yetkinlikleri tek bir yapı altında birleştirerek markalara hem bölgesel hem de uluslararası ölçekte büyüme fırsatları sunuyor. Bu doğrultuda, Lynqor çeşitli sektörlerdeki markalarla erken aşama projeler ve stratejik iş birlikleri gerçekleştirmeye başladı.

Yapay Zeka Uygulamaları

Lynqor’un stratejisi, yapay zekanın pazarlamanın tüm yaşam sürecine entegre edilmesini içeriyor. Öngörüsel planlamadan hedef kitle analizine, içerik üretiminden gerçek zamanlı medya optimizasyonuna kadar her aşamada yapay zekâ, sistemin temel bileşeni olarak konumlanıyor. Akarlar, “Yapay zekâyı bir araç olarak değil, pazarlama sisteminin temel altyapısı olarak konumlandırıyoruz. Gerçek etki, strateji, kreatif ve medya süreçlerinin bu yapı altında entegre biçimde çalışmasıyla ortaya çıkıyor.” dedi.

Esnek ve Entegre Model

Lynqor, farklı olgunluk seviyesindeki markalara uygun esnek bir model sunarak, şirket içi pazarlama sistemlerinin kurulumu, tüm ekosistemin uçtan uca yönetimi veya her iki yaklaşımın entegre şekilde uygulanmasını sağlıyor. Bu yapı, Lynqor’un yalnızca bir hizmet sağlayıcısı değil, aynı zamanda sistem tasarımcısı ve stratejik bir büyüme ortağı olmasını sağlıyor. Lynqor’un lansmanı, bölgedeki pazarlama modelinde geniş bir dönüşüm sürecinin habercisi konumunda. Markalar, parçalı ve ajans odaklı yapılarından entegre ve sistem odaklı büyüme modellerine geçiş yapıyor. Artan karmaşıklık ile beraber, orkestrasyon sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri haline geliyor.