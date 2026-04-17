Pırlanta Kaçakçılığına Operasyon: 80 Karat Yakalandı

pirlanta-kacakciligina-operasyon-80-karat-yakalandi

İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, değerli taş kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

ENDONEZYA’DAN KAÇAK İTHALAT

Operasyonda, Endonezya’dan kaçak yollarla ülkeye sokulan bir pırlantanın, Kapalıçarşı’da satışa sunulmak istendiği belirlendi.

GÖZALTILAR ARTIYOR

Gerçekleştirilen operasyon sırasında pırlantayı satmaya çalışan dört şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 12 Nisan’da Türkiye’ye girişi yapılan ve şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen iki kişi daha yakalandı. Gözaltındaki toplam şüpheli sayısı böylece altıya ulaştı.

EN BÜYÜK KAÇAK PIRLANTA

İncelemelerde, ele geçirilen pırlantanın 80 karat ağırlığında olduğu ve Türkiye’de şimdiye kadar yakalanan en büyük kaçak değerli taş olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişinin ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

