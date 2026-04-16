İstanbul Kırtasiye Fuarı Yeniden Sektörü Buluşturuyor

Bu yıl 35 ülkeden 3000’in üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin katılması beklenen fuar, yaklaşık 200 uluslararası katılımcıyı bir araya getirecek. Kırtasiye ürünleri, okul ve ofis çözümleri, kağıt ve kalem çeşitleri gibi geniş bir yelpazeye sahip içeriği ile fuar, 18 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 10 yıl aradan sonra İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen bu etkinlik, sektörün yerli ve yabancı paydaşlarını tek çatı altında buluşturup yeni ticaret bağlantıları oluşturmaya olanak tanıyacak.

İSTANBUL KIRTASİYE FUARI YENİDEN KAPILARINI AÇTI

Türkiye kırtasiye sektörünün çatı kuruluşu tarafından düzenlenen ve Avrupa Asya bölgesinin en büyük, dünya çapında üçüncü en büyük fuarı olan İstanbul Kırtasiye Fuarı, 10 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı. Bu yıl 32. kez düzenlenen fuarın açılışında; ilgili sektörün temsilcileri ve yöneticilerinin katılımıyla görkemli bir etkinlik gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM VE KALİTE VURGUSU

Açılışta konuşma yapan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, kırtasiye sektörünün eğitimden iş dünyasına, sanatın pek çok alanına kadar uzandığını vurguladı. Fuarın, yeni nesile yönelik fikirler ve iş birliklerine de ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bugün burada hem geleneksel hem de yenilikçi bir sektöre tanıklık edeceğiz. Kalem ve defterle başlayan bu yolculuk, şimdi geniş bir ekosisteme dönüştü.” dedi.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT HEDEFİ 410 MİLYAR DOLAR

Bülent Tuncer, küresel ticarette yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin güçlü bir ekonomi sergilediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ihracatın 273.4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Tuncer, “2026 yılında ihracat hedefimiz 410 milyar dolar. Bu yıl ihracat desteğimiz 45 milyar dolara yükseltildi.” açıklamalarında bulundu.

GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK HEDEFİ

TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, fuarın sadece bir ticaret platformu olmadığını; aynı zamanda sektörün vizyonunu ve dönüşüm gücünü sergileyen önemli bir vitrin olduğunu ifade etti. Keresteci, “Bugün burada attığımız her adım, sektörümüzün geleceğine dair büyük bir adım niteliği taşıyor.” dedi.

‘MADE IN EU’ YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Türkiye’nin kırtasiye sektörünün istikrarlı ve dinamik yapısına dikkat çeken Keresteci, Avrupa Birliği’nin ‘Made in EU’ yaklaşımının sektöre getirdiği fırsatları da vurguladı. Yıl içinde beklenen büyüme oranlarına bağlı olarak, Türkiye kırtasiye pazarının da güçlü bir performans sergileyeceği öngörülüyor.

KIRTASİYE SEKTÖRÜNÜN GİZLİ GÜCÜ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı, kırtasiye sektörünün ekonomideki önemine vurgu yaparak, sektörü ‘gizli güç’ olarak tanımladı. Türkiye’nin genç nüfusunun ve eğitime yönelik yatırımların kırtasiye ürünleri pazarını desteklediğini belirtti. Ayrıca, Avrupa pazarına yakınlığın avantajlarından yararlanılması gerektiğini ifade etti.

ÖZEL FIRSATLAR VE ETKİNLİKLER BEKLENİYOR

Bu yıl yeniden düzenlenen organizasyon ile fuar, yurt içinden ve yurt dışından binlerce profesyoneli bir araya getirecek. Ayrıca, katılımcı firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü iş bağlantıları kurması sağlanacak. Bu yılki fuarda interaktif bir deneyim sunmak amacıyla yetişkinler için özel etkinlik alanları oluşturulacak ve çeşitli yaratıcı aktiviteler de düzenlenecek.