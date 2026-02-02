BES Çıkışları Rekor Kırdı Girişler Düşüşte

Devlet katkısının azaltılmasının ardından, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre bu yılın ikinci haftasında 30 bin 847, üçüncü haftasında ise 31 bin 345 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi iptal edildi. Böylece üst üste iki hafta, BES sisteminden çıkışlar rekor seviyeye ulaştı. Aynı şekilde, ocak ayının ikinci haftasında 6 bin 163, üçüncü haftasında ise 6 bin 110 BES yatırımcısı “cayma” seçeneğini kullanarak sözleşmelerini sonlandırdı. Bu değerler de Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre rekor bir seviyeye işaret etti.

SİSTEMDEN ÇIKIŞLAR ARTIYOR

Sistemden çıkışların hızlanmasına karşılık, yeni girişlerin sayısında bir azalma gözlemleniyor. Aralık ayının son haftasında 62 bin 854 yeni BES sözleşmesi imzalanırken, bu rakam ocak ayının son haftasında 14 bin 287’ye düştü. Devlet katkısının azaldığı yılın ikinci haftasında sisteme girişlerin sayısı ise 40 bin 369 olarak kaydedildi. Bu veriler, devlet katkısındaki azalmayla birlikte yatırımcıların sisteme bakış açısının değişmeye başladığını ortaya koyuyor.

BES’TE BİLANÇO

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10.1 milyon yatırımcının toplam 2.4 trilyon TL’lik tasarrufu bulunuyor. Ayrıca, Otomatik Katılım Sistemi’nde de 7.7 milyon yatırımcı mevcut.

