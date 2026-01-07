BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar ile birlikte, işveren tarafından ödenen katkılar hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk Lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Önceden bu oran yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Ayrıca, cayma hakkının kullanılması durumunda sağlanan ek devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi. Yeni düzenleme, yayımı itibari ile geçerli olacak ve uygulamanın denetimini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

BES UYGULAMALARINDA DEĞİŞİM

Devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi, bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcıları için kayıp olarak değerlendiriliyor. Ancak katkı paylarının azalması durumunda, BES sisteminden çıkmak pek mantıklı değil. Eğer emeklilik şartları sağlanmadan sistemden çıkılırsa, devlet katkısından yararlanılamıyor ve ödenecek stopaj miktarı da artıyor.

BES KATILIMCILARINA TAVSİYELER

Devlet katkısının düşmesi durumunda, yeni bir ödeme yapmayarak bireysel emeklilik hesabınızı dondurmayı düşünebilirsiniz ya da ilerleyen dönemlerde daha düşük meblağlarla katkı yaparak birikimlerinizi sürdürebilirsiniz. Bu seçenekler dışında, iyi bir fon seçimi yaparak mevcut ödemelerinize devam edip birikimlerinizi artırma yolunu da tercih edebilirsiniz.

Devlet katkısı oranının yüzde 20’ye çekilmesi sonucunda, bireysel emeklilik sisteminden elde edilecek katkı tutarı 79 bin 272 lira seviyesine düştü. 2025 yılındaki brüt asgari ücret ile 2026 yılında sağlanacak katkı payı arasında ise, 14 bin 346 lira fark oluşmuş durumda.