Beşiktaş 123. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerini Duyurdu

besiktas-123-kurulus-yildonumu-etkinliklerini-duyurdu

Beşiktaş’ın 123. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Açıklandı

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı camianın 123. kuruluş yıl dönümüne dair önemli bilgiler paylaştı. Yayımlanan yazılı açıklamada, “Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü. 3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verildi.

Özgün Tasarımlar ve Etkinlikler

Açıklamada ayrıca, “123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık. Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dezavantajlı çocuklarla Beşiktaş ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’la oynayacağımız müsabakada ağırlayacağız” denildi.

Anma Programı ve İftar

Fora, “Kuruluş yıl dönümümüz olan 3 Mart’ta büyük bir tören düzenleyeceğiz ve iftar programı gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günleri, gerçekleştireceğimiz kitap bağışı kampanyasıyla daha da anlamlı hale getireceğiz. Kuruluş yıl dönümümüz kapsamında kurucularımızı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderken Beşiktaşlılara emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım’ı kabirleri başında anacağız. Bu vesileyle Beşiktaş’ımızın kurucuları başta olmak üzere, aramızdan olmayan eski başkanlarımızı, eski yönetim kurulu üyelerimizi ve eski sporcularımızı saygıyla rahmetle anıyorum” şeklinde, etkinliklerin içeriğini detaylandırdı.

İşte Beşiktaş’ın 123. yıl logosu:

